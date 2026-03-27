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27.03.2026 06:31:29
byNordic Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
byNordic Acquisition A lud am 25.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei byNordic Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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