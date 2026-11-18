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18.11.2026 06:31:28
byNordic Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
byNordic Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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