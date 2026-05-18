byNordic Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

byNordic Acquisition A lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte byNordic Acquisition A -0,020 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at