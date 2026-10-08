Byrna Technologies Aktie
WKN DE: A2P1D9 / ISIN: US12448X1028
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08.10.2026 14:55:32
Byrna Slips To Q3 Net Loss As Sales Drop, Expenses Rise; Stock Down Nearly 6% In Pre-Market
(RTTNews) - Byrna Technologies Inc. (BYRN), a personal defense solutions provider, on Thursday posted a net loss for the third quarter of fiscal 2026, hurt by increased expenses and decreased revenue.
For the three-month period to August 31, the company posted a net loss of $2.911 million, or $0.13 per share, compared with a net income of $2.235 million, or $0.09 per share in the same period last year. Loss from operations stood at $2.930 million as against an operating income of $2.863 million a year ago. Operating expenses moved up to $15.084 million from $14.059 million in the previous year.
Net revenue was $15.296 million, down from $28.179 million in the prior year. This decrease reflects a decline in e-commerce sales and slower reorder activity from dealers and chain stores following substantial restocking in fiscal Q1 and slower-than-expected sell-through.
BYRN was down by 6.91% at $3.770 in the pre-market trade on the Nasdaq.
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