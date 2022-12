Bystronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Bystronic AG: Bystronic nominiert Eva Zauke als neues Verwaltungsratsmitglied



13.12.2022 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bystronic nominiert Eva Zauke als neues Verwaltungsratsmitglied Bystronic beabsichtigt den Verwaltungsrat mit Kompetenzen und Führungserfahrung im Bereich Digitalisierung zu verstärken. Das Gremium schlägt der Generalversammlung vom April 2023 die Wahl von Eva Zauke als neues Mitglied vor. Zürich, 13. Dezember 2022 Bystronic ergänzt strategische Kompetenzen im Verwaltungsrat im Bereich Digitalisierung; insbesondere für die Entwicklung und Anwendung neuer Softwarelösungen. Der Verwaltungsrat schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2023 Eva Zauke als neues Mitglied vor. Als langfristiger Partner unterstützt Bystronic Kunden in der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unter anderem mit der vor kurzem lancierten Softwarelösung «BySoft Suite». Eva Zauke blickt auf eine über 20-jährige Laufbahn in der Softwarebranche zurück und hielt verschiedene Führungspositionen unter anderem bei Oracle und der Deutschen Post DHL inne sowie derzeit bei SAP. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse in Software-Technologien, Erfahrung in der Entwicklung von software-basierten Geschäftsmodellen sowie deren Einführung und Anwendung im internationalen Industrieumfeld. Dr. Heinz O. Baumgartner, Verwaltungsratspräsident, sagt: «Wir freuen uns, mit Eva Zauke eine ausgewiesene Expertin im Bereich Digitalisierung als neues Verwaltungsratsmitglied vorzuschlagen. Mit ihrer langjährigen Branchenerfahrung ist sie eine wertvolle Ergänzung für unser Gremium. Sie wird einen wichtigen Beitrag leisten, unsere erfolgreiche Strategie entlang den Wachstumsfeldern Systeme, Software und Service weiter umzusetzen». Weitere Informationen Die Lebensläufe der bisherigen und neu zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieder sind auf der Website von Bystronic verfügbar. Weitere Informationen folgen mit der Einladung zur Generalversammlung 2023. https://ir.bystronic.com/de/corporate-governance/verwaltungsrat.php Bei Rückfragen: Investor Relations

Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.

