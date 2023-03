Bystronic AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Bystronic AG: Jahresergebnis 2022



02.03.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zweites Semester mit hohem Umsatz und verbesserter Profitabilität. Solides Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2022, wobei Beschaffungsengpässe und Ausbau von Wachstumsbereichen das Ergebnis beeinträchtigen Umsatz steigt um über 8% (13% zu konstanten Wechselkursen)

Hoher Auftragsbestand von über CHF 400 Mio.

Höheres Betriebsergebnis für das Jahr 2023 erwartet Kennzahlen



Mio. CHF 2022 2021 in % in % k.W.1 Auftragseingang 1'009.5 1175.5 (14.1) (10.2) Nettoumsatz 1'015.9 939.3 8.1 13.0 Auftragsbestand 413.0 435.2 (5.1) Betriebsergebnis (EBIT) 48.1 70.1 (31.4) - in % Nettoumsatz 4.7% 7.5% - Jahresergebnis 36.6 56.8 (34.7) - Ergebnis je Namenaktie A in CHF 17.69 27.08 (34.7) - Betrieblicher Free Cashflow (40.6) 64.8 (>100) - RONOA2 in % 15.1% 25.5% - - Dividende je Namenaktie A in CHF 12.00 60.00 - - Anzahl Mitarbeitende per Stichtag 3609 3'543 - - 1 zu konstanten Wechselkursen

2 Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven

Zürich, 2. März 2023 Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Bystronic in einem herausfordernden Marktumfeld eine solide Leistung. Der Auftragseingang belief sich auf CHF 1'009.5 Mio. (-10.2% zu konstanten Wechselkursen), wobei die Vorjahresperiode von Nachholeffekten im Rahmen der Pandemie positiv beeinflusst war. Der Umsatz wuchs um 8.1% (13.0% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 1015.9 Mio. Dabei baute Bystronic das Servicegeschäft weiter aus und steigerte die Umsätze um 10.7% (16.5% zu konstanten Wechselkursen) auf CHF 227.2 Mio. (22.4% des Gesamtumsatzes). Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte CHF 48.1 Mio. (EBIT-Marge: 4.7%). Die Profitabilität wurde von drei Effekten beeinflusst: Erstens verzögerte sich die Umsatzrealisierung durch fehlende Komponenten aufgrund von Lieferengpässen. Zweitens baute Bystronic weiterhin strategische Wachstumsbereiche wie Service- und Produktionskapazitäten aus. Drittens führten Beschaffungsengpässe und Inflation zu höheren Kosten. Das Jahresergebnis belief sich auf CHF 36.6 Mio. (2021: CHF 56.8 Mio.). Die Anzahlungen von Kunden stiegen leicht weiter an, vermochten jedoch den Lageranstieg nicht zu kompensieren. Einerseits baute Bystronic gezielt Bestände für Schlüsselkomponenten auf. Andererseits erhöhte sich das Lager an Maschinen und Systemlösungen deutlich, da sich deren Auslieferung und Installation aufgrund fehlender Komponenten verzögerte. Folglich reduzierte sich der betriebliche Free Cashflow auf CHF -40.6 Mio. (2021: CHF 64.8 Mio.). Der RONOA betrug 15.1% gegenüber 25.5% im Vorjahr. Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt: «Unsere Mitarbeitenden haben im vergangenen Jahr angesichts grosser Herausforderungen in den Lieferketten eine hervorragende Leistung erbracht. Insbesondere dank dem aussergewöhnlichen Einsatz unserer Entwicklungs-, Einkaufs- und Supply Chain Management Teams gelang es uns, alternative Beschaffungskanäle aufzubauen und Komponenten zur besseren Verfügbarkeit neu zu strukturieren. Dank unseres hohen Auftragsbestands sowie dem gut diversifizierten Kundenportfolio aus defensiven Endmärkten sind wir für das Jahr 2023 gut aufgestellt und erwarten eine verbesserte Profitabilität». Dividende Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 25. April 2023 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 12.00 für die Namenaktie A und CHF 2.40 für die Namenaktie B. Insgesamt werden damit CHF 24.8 Mio. an Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet. Bystronic ist zuversichtlich für die Zukunft. In Anbetracht der soliden Liquidität, berücksichtigt der Antrag eine ordentliche Ausschüttung von etwas mehr als zwei Drittel des Jahresergebnisses. Nach der Ausschüttung der Dividende beläuft sich die Liquidität weiterhin auf über CHF 310 Mio. bei einer Eigenkapitalquote von 63%. Damit ist die Gruppe gut positioniert, weiter organisch sowie akquisitorisch zu wachsen und verfügt zudem über ausreichende Mittel in einem herausfordernden Marktumfeld. In Zukunft plant Bystronic im Rahmen der Dividendenpolitik weiterhin jeweils zwischen einem Drittel und der Hälfte des Jahresergebnisses als Dividenden auszuschütten, wobei die Liquiditätssituation und die zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft in Betracht gezogen werden. Ausblick und Mittelfristziele Bystronic ist in einem attraktiven Markt für weiteres Wachstum gut positioniert. Die Gruppe profitiert dabei einerseits von strukturellen Wachstumstreibern: Blech ist ein sehr vielseitig einsetzbares, recycelbares, einfach zu bearbeitendes und leichtes Material, das auch in Zukunft gefragt sein wird. Andererseits bedient Bystronic Kunden aus verschiedenen Industrien, die unterschiedlich stark von Konjunkturzyklen abhängen. Bystronic hat in den vergangenen Jahren den Anteil stabiler, wiederkehrender Umsätze aus dem Service-Geschäft erfolgreich erhöht. Zudem steigern unsere Smart-Factory-Lösungen die Produktivität unserer Kunden. All dies verleiht dem Geschäftsmodell Widerstandsfähigkeit in einem wirtschaftlich herausfordernden Marktumfeld. Des Weiteren verfügt Bystronic über eine starke Bilanz und hohe Liquidität, was weiterhin eine konsequente Umsetzung der Strategie ermöglicht. Mittelfristig strebt Bystronic unverändert ein jährliches organisches Umsatzwachstum von mehr als 5%, eine EBIT-Marge über 12% sowie einen RONOA über 25% an. Dies in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Erholung. Bystronic erwartet für das Jahr 2023 aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung einen rückläufigen Auftragseingang im Maschinengeschäft, verfügt jedoch weiterhin über einen hohen Auftragsbestand von über CHF 400 Mio. Die Gruppe wird das Servicegeschäft forcieren und Kosteneinsparungsmassnahmen konsequent umsetzen, um steigende Personal- und Energiekosten zu kompensieren. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Bystronic ein höheres Betriebsergebnis bei einem leicht rückläufigen Umsatz. 