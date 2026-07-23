Bystronic beschleunigt Transformation angesichts struktureller Marktveränderungen

Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr, getragen vom Wachstum im Kerngeschäft und unterstützt durch Bystronic Rofin

Bystronic Rofin leistete einen positiven Beitrag, getrieben durch die starke Nachfrage in den Märkten für Halbleiter- und Medizintechnikindustrie

Kennzahlen Mio. CHF H1 2026 H1 2025 in % in % k.W.1 Auftragseingang 337.7 309.4 9.2 15.7 Auftragsbestand 307.7 229.6 34.0 Nettoumsatz 302.9 304.6 (0.6) 5.4 Betriebsergebnis (EBIT) (23.4) (7.9) in % des Nettoumsatzes (7.7) (2.6) Halbjahresergebnis (25.4) (12.9) Ergebnis je Namenaktie A in CHF (12.29) (6.22) Betrieblicher Free Cashflow (56.6) (23.2) Durchschnittliche Vollzeitstellen 3’064 2’940 1 zu konstanten Wechselkursen



Zürich, 23. Juli 2026 – Die anhaltende geopolitische Unsicherheit, die schwache Wirtschaftslage sowie das zurückhaltende Investitionsverhalten der Kunden in den Endmärkten von Bystronic belasteten die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026.

Der Auftragseingang betrug CHF 337.7 Mio. (H1 2025: CHF 309.4 Mio.) und lag damit um 9.2% über dem Vorjahreszeitraum (15.7% zu konstanten Wechselkursen; organisch: 3.8%). Die Verbesserung ist auf einen stärkeren Auftragseingang im Kerngeschäft zurückzuführen, ergänzt durch den Beitrag von Bystronic Rofin.

Der Umsatz erreichte CHF 302.9 Mio. (H1 2025: CHF 304.6 Mio.) und blieb damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 5.4% (organisch: -6.9%).

Nach einem schwachen ersten Quartal stabilisierte sich der Nettoumsatz im zweiten Quartal auf Vorjahresniveau. Diese Verbesserung reichte jedoch nicht aus, um die Entwicklung des ersten Quartals auszugleichen.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäft entwickelte sich regional unterschiedlich. EMEA und China verzeichneten im Vergleich zur Vorjahresperiode höhere Umsätze. Im zweiten Quartal erzielten alle Regionen höhere Umsätze als im ersten Quartal.

Die Fertigungsindustrie befindet sich in einem strukturellen Wandel – von der Produktion einzelner Maschinen hin zu integrierten Fertigungslösungen. Die Kunden investieren zunehmend in vernetzte Technologien, welche Maschinen, Automation, Software und Dienstleistungen kombinieren, um ihre Produktivität, Flexibilität und Resilienz zu steigern. Solche grösseren Projekte sind in der Regel mit längeren Planungs- und Implementierungszyklen verbunden, was die Umwandlung des Auftragsbestands in Umsatz verlangsamt.

Gleichzeitig entstehen weiterhin attraktive, langfristige Wachstumschancen in Bereiche wie Rechenzentren, Elektrifizierung und vernetzte Fertigung. So profitierte Bystronic Rofin von positiven Entwicklungen in der Halbleiter- und Medizintechnikindustrie, während die Nachfrage nach fortschrittlichen Biegezellenlösungen von Bystronic solide blieb. Die Division Service hat sich stabilisiert und leistete einen positiven Beitrag zum Ergebnis der Gruppe.

Diese Entwicklungen untermauern den strategischen Wandel von Bystronic und die anhaltenden Investitionen in integrierte Fertigungslösungen. Dadurch festigt die Gruppe ihre Fähigkeit, langfristige Wachstumschancen zu nutzen. Bystronic beschleunigt die Transformationsaktivitäten weiter, um die Kompetenzen in der Projektumsetzung zu stärken und die Organisation noch fokussierter auf die wachsende Nachfrage nach vollständig automatisierten und flexiblen Fertigungslösungen auszurichten.

Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic, sagt: «Wir beschleunigen unsere Transformation, um die wachsende Nachfrage nach integrierten Fertigungslösungen zu nutzen und unsere Umsetzungskompetenzen weiter zu stärken. Gleichzeitig leistet Bystronic Rofin bereits positive Beiträge und erweitert unsere Position in attraktiven Wachstumsmärkten.»

Profitabilität und betrieblicher Free Cashflow

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF -23.4 Mio. und wurde geprägt durch das schwache Ergebnis im ersten Quartal. Bystronic Rofin leistete einen positiven Beitrag zum operativen Ergebnis.

Der bertriebliche Free Cashflow betrug CHF -56.6 Mio. Dies ist hauptsächlich auf das operative Ergebnis sowie auf ein höheres Nettoumlaufvermögen zurückzuführen. Die Lagerbestände erhöhten sich aufgrund von Materialeinkäufen und projektbezogenen Systemfertigungen zur Unterstützung des hohen Auftragsbestands. Höhere Kundenanzahlungen haben dies teilweise kompensiert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch ausstehende vertraglich zugesicherte Zahlungen im Zusammenhang mit Bystronic Rofin beeinflusst, die auf den früheren Eigentümer zurückgehen.

Bystronic Rofin leistet positiven Beitrag

Bystronic Rofin entwickelte sich weiterhin positiv und leistete im Berichtszeitraum sowohl beim Nettoumsatz als auch bei der Profitabilität einen Beitrag, der unsere Erwartungen übertraf. Das Geschäft profitiert von günstigen langfristigen Trends in der Halbleiter- und Medizintechnikindustrie. Die Integrationsaktivitäten verliefen planmässig.

Innerhalb von fünf Monaten steuerte die neue Geschäftseinheit Bystronic Rofin einen Auftragseingang von CHF 35.5 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 35.8 Mio. bei.

Ausblick

Bystronic bestätigt den im Juni 2026 kommunizierten Ausblick. Der Nettoumsatz dürfte das Vorjahresniveau übertreffen, insbesondere getragen durch Bystronic Rofin. Eine Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr wird nicht erwartet.