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23.07.2026 06:30:06

Bystronic beschleunigt Transformation angesichts struktureller Marktveränderungen

Bystronic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Bystronic beschleunigt Transformation angesichts struktureller Marktveränderungen

23.07.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahr, getragen vom Wachstum im Kerngeschäft und unterstützt durch Bystronic Rofin
  • Bystronic Rofin leistete einen positiven Beitrag, getrieben durch die starke Nachfrage in den Märkten für Halbleiter- und Medizintechnikindustrie

 

 

Kennzahlen

Mio. CHF

H1 2026

H1 2025

in %

in % k.W.1

  
 

Auftragseingang

337.7

309.4

9.2

15.7

  
 

Auftragsbestand

307.7

229.6

34.0

 

  
 

Nettoumsatz

302.9

304.6

(0.6)

5.4

  
 

Betriebsergebnis (EBIT)

(23.4)

(7.9)

 

 

  
 

in % des Nettoumsatzes

(7.7)

(2.6)

 

 

  
 

Halbjahresergebnis

(25.4)

(12.9)

 

 

  
 

Ergebnis je Namenaktie A in CHF

(12.29)

(6.22)

 

 

  
 

Betrieblicher Free Cashflow

(56.6)

(23.2)

 

 

  
 

Durchschnittliche Vollzeitstellen

3’064

2’940

 

 

  

1 zu konstanten Wechselkursen
             


Zürich, 23. Juli 2026 – Die anhaltende geopolitische Unsicherheit, die schwache Wirtschaftslage sowie das zurückhaltende Investitionsverhalten der Kunden in den Endmärkten von Bystronic belasteten die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026.

 

Der Auftragseingang betrug CHF 337.7 Mio. (H1 2025: CHF 309.4 Mio.) und lag damit um 9.2% über dem Vorjahreszeitraum (15.7% zu konstanten Wechselkursen; organisch: 3.8%). Die Verbesserung ist auf einen stärkeren Auftragseingang im Kerngeschäft zurückzuführen, ergänzt durch den Beitrag von Bystronic Rofin.

 

Der Umsatz erreichte CHF 302.9 Mio. (H1 2025: CHF 304.6 Mio.) und blieb damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum stabil. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz um 5.4% (organisch: -6.9%).

 

Nach einem schwachen ersten Quartal stabilisierte sich der Nettoumsatz im zweiten Quartal auf Vorjahresniveau. Diese Verbesserung reichte jedoch nicht aus, um die Entwicklung des ersten Quartals auszugleichen.

 

Geschäftsentwicklung

Das Geschäft entwickelte sich regional unterschiedlich. EMEA und China verzeichneten im Vergleich zur Vorjahresperiode höhere Umsätze. Im zweiten Quartal erzielten alle Regionen höhere Umsätze als im ersten Quartal.

 

Die Fertigungsindustrie befindet sich in einem strukturellen Wandel – von der Produktion einzelner Maschinen hin zu integrierten Fertigungslösungen. Die Kunden investieren zunehmend in vernetzte Technologien, welche Maschinen, Automation, Software und Dienstleistungen kombinieren, um ihre Produktivität, Flexibilität und Resilienz zu steigern. Solche grösseren Projekte sind in der Regel mit längeren Planungs- und Implementierungszyklen verbunden, was die Umwandlung des Auftragsbestands in Umsatz verlangsamt.

 

Gleichzeitig entstehen weiterhin attraktive, langfristige Wachstumschancen in Bereiche wie Rechenzentren, Elektrifizierung und vernetzte Fertigung. So profitierte Bystronic Rofin von positiven Entwicklungen in der Halbleiter- und Medizintechnikindustrie, während die Nachfrage nach fortschrittlichen Biegezellenlösungen von Bystronic solide blieb. Die Division Service hat sich stabilisiert und leistete einen positiven Beitrag zum Ergebnis der Gruppe.

 

Diese Entwicklungen untermauern den strategischen Wandel von Bystronic und die anhaltenden Investitionen in integrierte Fertigungslösungen. Dadurch festigt die Gruppe ihre Fähigkeit, langfristige Wachstumschancen zu nutzen. Bystronic beschleunigt die Transformationsaktivitäten weiter, um die Kompetenzen in der Projektumsetzung zu stärken und die Organisation noch fokussierter auf die wachsende Nachfrage nach vollständig automatisierten und flexiblen Fertigungslösungen auszurichten.

 

Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic, sagt: «Wir beschleunigen unsere Transformation, um die wachsende Nachfrage nach integrierten Fertigungslösungen zu nutzen und unsere Umsetzungskompetenzen weiter zu stärken. Gleichzeitig leistet Bystronic Rofin bereits positive Beiträge und erweitert unsere Position in attraktiven Wachstumsmärkten.»

 

Profitabilität und betrieblicher Free Cashflow

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF -23.4 Mio. und wurde geprägt durch das schwache Ergebnis im ersten Quartal. Bystronic Rofin leistete einen positiven Beitrag zum operativen Ergebnis.

 

Der bertriebliche Free Cashflow betrug CHF -56.6 Mio. Dies ist hauptsächlich auf das operative Ergebnis sowie auf ein höheres Nettoumlaufvermögen zurückzuführen. Die Lagerbestände erhöhten sich aufgrund von Materialeinkäufen und projektbezogenen Systemfertigungen zur Unterstützung des hohen Auftragsbestands. Höhere Kundenanzahlungen haben dies teilweise kompensiert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch ausstehende vertraglich zugesicherte Zahlungen im Zusammenhang mit Bystronic Rofin beeinflusst, die auf den früheren Eigentümer zurückgehen.

 

Bystronic Rofin leistet positiven Beitrag

Bystronic Rofin entwickelte sich weiterhin positiv und leistete im Berichtszeitraum sowohl beim Nettoumsatz als auch bei der Profitabilität einen Beitrag, der unsere Erwartungen übertraf. Das Geschäft profitiert von günstigen langfristigen Trends in der Halbleiter- und Medizintechnikindustrie. Die Integrationsaktivitäten verliefen planmässig.

 

Innerhalb von fünf Monaten steuerte die neue Geschäftseinheit Bystronic Rofin einen Auftragseingang von CHF 35.5 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 35.8 Mio. bei.

 

Ausblick

Bystronic bestätigt den im Juni 2026 kommunizierten Ausblick. Der Nettoumsatz dürfte das Vorjahresniveau übertreffen, insbesondere getragen durch Bystronic Rofin. Eine Verbesserung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahr wird nicht erwartet.

 

Konferenz 
CEO Domenico Iacovelli und CFO Javier Perez präsentieren die Ergebnisse heute Donnerstag, 23. Juli 2026, um 11 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz in englischer Sprache. Der Webcast ist hier verfügbar oder unter «Präsentationen» auf unserer Webseite.

Appendix
Der Halbjahresbericht 2026 steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

 


Bei Rückfragen

Chief Financial Officer
Javier Perez
Mobile +41 79 786 03 52
investor@bystronic.com

 

Media Relations
Michael Präger
Mobile +41 79 870 01 43
michael.praeger@bystronic.com

 

Über Bystronic
 

Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

 

Disclaimer
 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zollerhöhungen durch die US-Administration und Gegenmassnahmen anderer Länder, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen geopolitischer Spannungen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 79 637 46 33
E-Mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valorennummer: A117LR
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900OG85OX10GRW920
EQS News ID: 2370210

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370210  23.07.2026 CET/CEST

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