WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

31.10.2025 06:30:06

Bystronic has signed an agreement to acquire the “Tools for Materials Processing” business unit of Coherent Inc.

Bystronic AG / Key word(s): Takeover
Bystronic has signed an agreement to acquire the “Tools for Materials Processing” business unit of Coherent Inc.

31-Oct-2025 / 06:30 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

  • Entering attractive growth markets – medical devices and semiconductors
  • Increasing resilience through diversification
  • Strengthening laser technology know-how under new Bystronic Rofin business unit

Zurich, October 31, 2025 – Bystronic today announces it entered into an agreement to acquire the “Tools for Materials Processing” business unit of US-based Coherent Inc.

This acquisition will help Bystronic expand into additional attractive growth markets such as medical devices, semiconductors, and general manufacturing. In addition, new laser applications, such as micro material processing, marking, labeling and drilling will be added to the Bystronic portfolio.

With this acquisition, Bystronic will also obtain the rights of the well-known Rofin brand and will integrate this business into a new “Bystronic Rofin” business unit.

Bystronic Rofin’s versatile laser technologies will enable the processing of a wide variety of materials – from metal, glass and ceramics to polymers and organic materials. In addition to synergies generated in procurement, the acquisition will leverage know-how in research and development.

Domenico Iacovelli, CEO of Bystronic, states: “Through the acquisition of the ‘Tools for Materials Processing’ business unit, we are expanding into adjacent applications in attractive growth markets. This acquisition is an excellent technological and cultural fit for us, and I am excited to welcome the employees and customers of Bystronic Rofin.” 

With approximately 400 employees, the profitable business unit “Tools for Materials Processing” generates annual sales of about USD $100 million. Its headquarters are in Gilching, near Munich, Germany.

The transaction is subject to customary closing conditions and is expected to be completed in the coming months. The terms of the deal are confidential.

Presentation and Q&A
CEO Domenico Iacovelli will discuss the intended acquisition, including the strategy and its potential, today, Friday, October 31, 2025, at 11:00 CET in a webcast and telephone conference in English. The webcast is available here or under “Presentations“ on our website:
https://ir.bystronic.com/en/publications/presentations

Media release (PDF)
Presentation (PDF)


For queries:

Bystronic Media Relations
Michael Präger
Mobile +41 79 870 01 43
michael.praeger@bystronic.com

Coherent
Tim Challingsworth
Phone +1 724 831-9810
Tim.Challingsworth@Coherent.com

 


About Bystronic
Bystronic (SIX: BYS) is an international leader in sheet metal processing technology and innovation. As a full solutions provider, the company offers advanced flat and tube laser cutting systems, press brakes, and intelligent automation solutions supported by global services. With Bystronic Software, the company is accelerating the digital transformation of the industry.
Bystronic headquarters are located in Switzerland, with development and production facilities in Germany, Spain, Italy, China and the USA. The company serves customers in more than 30 countries with its own subsidiaries and a network of dealers and agents.

About Coherent
Coherent (NYSE: COHR) is the global photonics leader. We harness photons to drive innovation. Industry leaders in the datacenter & communications and industrial markets rely on Coherent’s world-leading technology to fuel their own innovation and growth.
Founded in 1971 and operating in more than 20 countries, Coherent brings the industry’s broadest, deepest technology stack; unmatched supply chain resilience; and global scale to help its customers solve their toughest technology challenges. Visit our website at coherent.com .


Disclaimer
This media release contains forward-looking statements, which are subject to uncertainty and risks. Actual future results may differ materially from those expressed in or implied by these statements. Some of these uncertainties and risks relate to factors that are beyond Bystronic’s ability to control or predict precisely, such as, in particular, future market conditions, tariff increases by the US Administration and countermeasures by other countries, currency fluctuations, or the behavior of other market participants, suppliers, and transport companies, as well as possible effects of the war in Ukraine and the associated sanctions. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, since these relate only to the date of this communication. Bystronic disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or any other factors.


End of Inside Information
Language: English
Company: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Switzerland
Phone: +41 79 637 46 33
E-mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valor: A117LR
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2221558

 
End of Announcement EQS News Service

2221558  31-Oct-2025 CET/CEST

