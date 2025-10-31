Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|
31.10.2025 06:30:06
Bystronic has signed an agreement to acquire the “Tools for Materials Processing” business unit of Coherent Inc.
|
Bystronic AG / Key word(s): Takeover
Zurich, October 31, 2025 – Bystronic today announces it entered into an agreement to acquire the “Tools for Materials Processing” business unit of US-based Coherent Inc.
Bystronic Media Relations
Coherent
About Coherent
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Bystronic AG
|Giesshübelstrasse 45
|8045 Zürich
|Switzerland
|Phone:
|+41 79 637 46 33
|E-mail:
|investor@bystronic.com
|Internet:
|ir.bystronic.com
|ISIN:
|CH0244017502
|Valor:
|A117LR
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2221558
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2221558 31-Oct-2025 CET/CEST
