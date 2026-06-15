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15.06.2026 06:30:05

Bystronic passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an

Bystronic AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Bystronic passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an

15.06.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Zürich, 15. Juni 2026 – Bystronic erwartet im zweiten Quartal 2026 einen höheren Auftragseingang und Nettoumsatz als im ersten Quartal. Allerdings werden Auftragseingang, Nettoumsatz und Profitabilität für das zweite Quartal voraussichtlich unter den bisherigen Erwartungen liegen.

 

Die Marktbedingungen in der Blechbearbeitung bleiben herausfordernd: Die Nachfrage nach Biegelösungen ist stabil, während die Nachfrage nach Laserlösungen weiterhin durch die schwache Marktlage beeinträchtigt wird. Die geringere Kapazitätsauslastung und der Preisdruck im Einzelmaschinenverkauf belasten die Profitabilität weiterhin. Der anhaltende Trend zur Automation führt weiterhin zu einer langsameren Umwandlung des hohen Auftragsbestands in Nettoumsätze, da solche Lösungen längere Projektlaufzeiten aufweisen.

 

Bystronic Rofin, die neu geschaffene Geschäftseinheit, leistet weiterhin einen positiven Beitrag zum Konzernergebnis, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Anwendungen im Halbleiterbereich.

 

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Bystronic einen Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau, unterstützt durch den Beitrag von Bystronic Rofin. Die Profitabilität wird voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau liegen.

 

Detailliertere Informationen zur Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick wird die Gesellschaft mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 vorlegen.

 

 

Bei Rückfragen

 

Chief Financial Officer
Javier Perez
Mobile +41 79 786 03 52
investor@bystronic.com

 

Media Relations
Michael Präger
Mobile +41 79 870 01 43
michael.praeger@bystronic.com


 

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.

 

Disclaimer
 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zollerhöhungen durch die US-Administration und Gegenmassnahmen anderer Länder, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen geopolitischer Spannungen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 79 637 46 33
E-Mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valorennummer: A117LR
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2345542

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2345542  15.06.2026 CET/CEST

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