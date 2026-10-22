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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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22.10.2026 06:32:19

Bystronic steigert den Nettoumsatz bei stabilem Auftragseingang

Bystronic AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Bystronic steigert den Nettoumsatz bei stabilem Auftragseingang

22.10.2026 / 06:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Auftragseingang bleibt auf dem soliden Niveau des zweiten Quartals
  • Strategischer Fokus auf Wachstumsmärkte zeigt positive Ergebnisse
  • Für das vierte Quartal 2026 wird ein positives EBIT erwartet
 

Kennzahlen

Mio. CHF

9M 2026

9M 2025

in %

in % k.W.1
 

Auftragseingang

527.4

467.5

12.8

17.3
 

Nettoumsatz

481.3

445.7

8.0

12.0
 

Auftragsbestand

327.8

245.7

33.4

29.7

1 zu konstanten Wechselkursen

  
             

 

Zürich, 22. Oktober 2026 – Die Marktbedingungen in Europa und den USA haben sich im dritten
Quartal stabilisiert. Die laufende Transformation von Bystronic zu einem umfassenden Lösungspartner zeigt konkrete Erfolge. Gestützt durch integrierte Fertigungslösungen sowie Beiträge aus attraktiven Wachstumsmärkten wie Rechenzentren und der Halbleiterindustrie bleibt der Auftragseingang auf dem soliden Niveau des zweiten Quartals.

 

Für die ersten neun Monate des Jahres 2026 belief sich der Auftragseingang auf CHF 527.4 Mio., was gegenüber CHF 467.5 Mio. im Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 12.8% entspricht (17.3% zu
konstanten Wechselkursen; organisch: 4.9%).

 

Der Nettoumsatz in den ersten drei Quartalen erreichte CHF 481.3 Mio., verglichen mit CHF 445.7 Mio. in den ersten neun Monaten des Jahres 2025. Dies entspricht einem Wachstum von 8.0 (12.0% zu konstanten Wechselkursen; organisch: -0.6%). Der Auftragsbestand belief sich Ende September auf CHF 327.8 Mio.

 

Bystronic bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Nach dem soliden Auftragseingang und dem höheren Nettoumsatz im dritten Quartal erwartet das Unternehmen, dass sich diese Dynamik auch im vierten Quartal fortsetzt. Für das Gesamtjahr wird ein Nettoumsatz über dem Vorjahresniveau erwartet, gestützt durch Beiträge aus Akquisitionen sowie die strategische Ausrichtung auf Wachstumsmärkte.

 

Höhere Absatzvolumina und operative Verbesserungen dürften im vierten Quartal 2026 zu einem positiven EBIT führen. Die schwache Entwicklung im ersten Quartal kann allerdings nicht ausgeglichen werden. Daher wird erwartet, dass die Profitabilität im Gesamtjahr unter dem Niveau von 2025 bleibt.

 


Bei Rückfragen

Chief Financial Officer
Javier Perez
Mobile +41 79 786 03 52
investor@bystronic.com

Media Relations
Michael Präger
Mobile +41 79 870 01 43
michael.praeger@bystronic.com

 

 

Über Bystronic  
 

Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.  

Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern. 

 

Disclaimer 
 

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zölle, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie geopolitische Entwicklungen.

Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren. 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 79 637 46 33
E-Mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valorennummer: A117LR
Börsen: SIX Swiss Exchange
LEI Code: 529900OG85OX10GRW920
EQS News ID: 2419956

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419956  22.10.2026 CET/CEST

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