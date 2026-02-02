Bystronic vollzieht Übernahme des Coherent-Geschäftsbereichs «Tools for Materials Processing» und erschliesst neue Märkte in der Medizintechnik und Halbleiterindustrie

Etablierte Rofin Marke bedient attraktive Wachstumsmärkte

Portfolioerweiterung im Bereich Materialbearbeitung

Ausbau der Kompetenz in Lasertechnologie

Zürich, 2. Februar 2026 – Bystronic gibt heute den Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs Tools for Materials Processing des US-amerikanischen Unternehmens Coherent Corp. bekannt.

Die Übernahme wird Bystronic dabei helfen, in neue attraktive Wachstumsmärkte wie Medizintechnik und Halbleiterfertigung zu expandieren. Darüber hinaus wird das Portfolio von Bystronic um neue Laseranwendungen wie Mikromaterialbearbeitung, Markieren, Gravieren und Bohren erweitert. Mit dieser Übernahme sichert sich Bystronic die Rechte an der bekannten Marke Rofin, die im neu gegründeten Geschäftsbereich Bystronic Rofin fortgeführt wird.

Die vielseitigen Lasertechnologien von Bystronic Rofin ermöglichen die Bearbeitung einer Vielzahl von Materialien, darunter Metall, Glas, Keramik, Polymere und organische Werkstoffe. Aufgrund der grossen Vielfalt an Anwendungen und Materialien wird die Akquisition neue Möglichkeiten in Forschung und Entwicklung eröffnen.

«Wir heissen alle Kunden, Partner und Kollegen des Unternehmens herzlich in unserem neuen Bereich Bystronic Rofin willkommen», sagt Domenico Iacovelli, CEO von Bystronic. «Wir integrieren die erfolgreiche und wegweisende Technologie von Rofin in unser Bystronic Produktportfolio und schaffen damit ein breites Anwendungsspektrum für Kunden aus verschiedenen Branchen. Wir werden unsere Kunden weiterhin bei der Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Produktion begleiten, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und sie auch in zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten erfolgreich zu machen.»