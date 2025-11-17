|
BYTE Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BYTE Acquisition A hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,170 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat BYTE Acquisition A im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 58,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYTE Acquisition A 2,9 Millionen USD umsetzen können.
