BYTE Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BYTE Acquisition A äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

BYTE Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 6,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at