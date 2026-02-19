BYTE Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

BYTE Acquisition A hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,70 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYTE Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von -1,640 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 102,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 USD. Im Vorjahr hatte BYTE Acquisition A -2,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 15,32 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 33,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem BYTE Acquisition A 23,05 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

