ByteDance Aktie

ByteDance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BYT111 / ISIN: NET000BYT111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Strengere Regeln 26.08.2026 07:48:00

ByteDance-Aktie: Brasilien ahndet TikTok-Umgang mit Minderjährigen-Daten

ByteDance-Aktie: Brasilien ahndet TikTok-Umgang mit Minderjährigen-Daten

Brasiliens Datenschutzbehörde hat gegen den TikTok-Betreiber ByteDance eine Strafe von umgerechnet etwa 25,5 Millionen Euro verhängt.

TikTok habe personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen ohne ausreichende gesetzliche Grundlage verarbeitet und nicht genügend Maßnahmen ergriffen, um dies zu verhindern, teilte die brasilianische Datenschutzbehörde ANPD mit.

Strengere Regeln

Die Vorwürfe betreffen sowohl die Nutzung der Kurzvideo-Plattform ohne Registrierung als auch registrierte Konten. Insgesamt stellte die Behörde fünf Verstöße gegen das brasilianische Datenschutzgesetz fest.

Neben der Geldstrafe muss ByteDance unrechtmäßig erhobene Daten löschen und einen Plan für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen umsetzen. Für Nutzerinnen und Nutzer unter 16 Jahren sollen strengere Datenschutzeinstellungen gelten. Zudem sollen die elterliche Kontrolle und der Schutz vor ungeeigneten Inhalten verbessert werden.

Bei der Nutzung ohne Registrierung sollen Werbung und Direktnachrichten entfallen und die Personalisierung der Inhalte eingeschränkt werden. ByteDance kann innerhalb von zehn Werktagen Einspruch gegen die Entscheidung einlegen.

TikTok auch in anderen Ländern unter Druck

TikTok gehört in Brasilien zu den reichweitenstärksten sozialen Netzwerken. Auch in anderen Ländern steht TikTok wegen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unter Druck. Die EU-Kommission wirft der Plattform etwa vor, Minderjährige nicht ausreichend vor Risiken wie Cybermobbing zu schützen - in den USA einigte sich TikTok erst vor wenigen Tagen auf einen Vergleich über 400 Millionen Dollar wegen Vorwürfen, Daten von Kindern ohne Zustimmung der Eltern gesammelt zu haben.

/ppz/DP/he

BRASÍLIA (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Meta-Aktie: Gerichtsurteil in New Mexico - mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar fällig

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com

Nachrichten zu ByteDance

mehr Nachrichten

Analysen zu ByteDance

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen