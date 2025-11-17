Byuck San hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Byuck San präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 94,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 66,00 KRW je Aktie generiert.

Byuck San hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,90 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 152,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at