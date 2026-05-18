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18.05.2026 06:31:29
Byuck San legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Byuck San hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Byuck San -33,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 139,22 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 134,84 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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