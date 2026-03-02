|
Byuck San: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Byuck San gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 96,98 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Byuck San noch ein Gewinn pro Aktie von -52,000 KRW in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Byuck San in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 161,77 Milliarden KRW im Vergleich zu 165,30 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 409,21 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 290,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 610,69 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 643,09 Milliarden KRW umgesetzt.
