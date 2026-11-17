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17.11.2026 06:31:28
Byuck San zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Byuck San äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 94,00 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,38 Prozent auf 139,22 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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