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29.06.2026 06:31:29
Byzen Digital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Byzen Digital hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Byzen Digital ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Byzen Digital mit einem Umsatz von insgesamt 0,13 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,23 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -43,48 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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