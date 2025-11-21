Byzen Digital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Byzen Digital präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at