C&G SYSTEMS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

C&G SYSTEMS ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat C&G SYSTEMS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte C&G SYSTEMS 5,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at