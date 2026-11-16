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16.11.2026 06:31:29
C&G SYSTEMS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
C&G SYSTEMS ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat C&G SYSTEMS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte C&G SYSTEMS 5,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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