KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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11.05.2026 11:01:00
C++-Entwickler nutzen KI häufiger, bleiben aber skeptisch
Die aktuelle Umfrage der Standard C++ Foundation zeigt, dass KI-Tools immer beliebter werden. Viele Entwickler misstrauen aber der Qualität der Ergebnisse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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