C Channel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

C Channel lud am 14.08.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte C Channel ein EPS von -1,630 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 407,6 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at