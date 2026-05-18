C Channel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

C Channel hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C Channel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 637,6 Millionen JPY im Vergleich zu 507,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,24 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte C Channel 1,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at