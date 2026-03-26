26.03.2026 06:31:28

C-Com Satellite Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

C-Com Satellite Systems präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Der Umsatz wurde auf 1,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat C-Com Satellite Systems 5,78 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 7,89 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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