C E Management Integrated Laboratory präsentierte Quartalsergebnisse

C E Management Integrated Laboratory hat am 11.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte C E Management Integrated Laboratory 6,24 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at