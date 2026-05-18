|
18.05.2026 06:31:29
C E Management Integrated Laboratory verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
C E Management Integrated Laboratory lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!