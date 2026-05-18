C E Management Integrated Laboratory verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

C E Management Integrated Laboratory lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,14 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at