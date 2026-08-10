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10.08.2026 06:31:29
C E Management Integrated Laboratory verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
C E Management Integrated Laboratory hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat C E Management Integrated Laboratory im vergangenen Quartal 1,70 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C E Management Integrated Laboratory 1,76 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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