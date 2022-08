C E Management Integrated Laboratory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

C E Management Integrated Laboratory hat am 11.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat C E Management Integrated Laboratory 1,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,59 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at