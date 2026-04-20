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20.04.2026 11:00:45
C.E.O.s Are the Heads of Companies. Should They Also Be the Face?
Most chief executives are not recognizable to their customers. But when they step into the limelight, the rewards — and the risks — can be great.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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