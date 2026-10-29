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29.10.2026 06:31:29
C F Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
C F Financial hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 49,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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