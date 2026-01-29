|
C F Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
C F Financial hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatte C F Financial 6,01 USD je Aktie verdient.
Der Jahresumsatz wurde auf 186,13 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 170,13 Millionen USD umgesetzt worden waren.
