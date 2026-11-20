ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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20.11.2026 16:03:34
C.F.T.C. Officials Considered Investigating Trump’s Memecoin, Then Punted
Lawyers at the Commodity Futures Trading Commission looked into possible fraud soon after the digital token’s launch, then decided they would not get the commission’s support.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu ÅF AB
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21.10.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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17.09.26
|Trump administration approves $24bn sale of F-35 jets to Saudi Arabia (Financial Times)
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14.07.26
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07.07.26
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01.07.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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