Robinson PLCShs Aktie
WKN: A0B6TW / ISIN: GB00B00K4418
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12.06.2026 21:03:13
C.H. Robinson Worldwide vs. GXO: Which Logistics Stock Is a Better Buy in 2026?
In a world where logistics chains are becoming more automated and complex, choosing the right exposure can define a portfolio. You may be deciding between C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW) and GXO Logistics (NYSE:GXO) today.C.H. Robinson is a global leader in third-party freight brokerage, focusing on connecting shippers with carriers without owning many trucks. GXO Logistics specializes in tech-heavy contract logistics, managing massive warehouse operations for major brands. While both serve the movement of goods, their business models and financial health differ significantly in 2026.C.H. Robinson Worldwide operates as a specialized broker within the industrial stocks sector, matching freight loads with transportation capacity. It serves nearly 75,000 customers globally and relies on a massive network of carrier partners to move goods. No single customer accounts for more than approximately 2% of total revenue, which helps limit the impact if one partner leaves.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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