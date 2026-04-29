C.H. Robinson Q1 Profit Rises, But Revenue Slightly Down

(RTTNews) - C.H. Robinson Worldwide (CHRW) on Wednesday reported an increase in profit for the first quarter, driven by lower expenses.

Net income rose to $147.2 million or $1.22 per share, compared to $135.3 million or $1.11 per share last year. Adjusted earnings per share were $1.35, compared to $1.17 last year.

Total revenue edged down 0.8% to $4.01 billion, primarily driven by lower volume in ocean and truckload services and lower pricing in ocean services. This was partially offset by higher pricing in truckload and less than truckload services.