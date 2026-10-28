C.H. Robinson Worldwide Aktie
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
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28.10.2026 12:49:52
C.H. Robinson Worldwide Inc. Reveals Advance In Q3 Income
(RTTNews) - C.H. Robinson Worldwide Inc. (CHRW) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $198.469 million, or $1.67 per share. This compares with $162.987 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, C.H. Robinson Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $213.416 million or $1.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.5% to $5.358 billion from $4.136 billion last year.
C.H. Robinson Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $198.469 Mln. vs. $162.987 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $1.34 last year. -Revenue: $5.358 Bln vs. $4.136 Bln last year.
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