C.H. Robinson Worldwide Inc. Reveals Advance In Q3 Income

(RTTNews) - C.H. Robinson Worldwide Inc. (CHRW) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $198.469 million, or $1.67 per share. This compares with $162.987 million, or $1.34 per share, last year.

Excluding items, C.H. Robinson Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $213.416 million or $1.80 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 29.5% to $5.358 billion from $4.136 billion last year.

C.H. Robinson Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $198.469 Mln. vs. $162.987 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $1.34 last year. -Revenue: $5.358 Bln vs. $4.136 Bln last year.