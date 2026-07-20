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20.07.2026 06:31:29
C-Rad -B- verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
C-Rad -B- hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,120 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,7 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 105,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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