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10.08.2026 06:31:29
C Uyemura gewährte Anlegern Blick in die Bücher
C Uyemura hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
C Uyemura hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 280,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 218,15 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C Uyemura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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