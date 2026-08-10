C Uyemura gewährte Anlegern Blick in die Bücher

C Uyemura hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

C Uyemura hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 280,45 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 218,15 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C Uyemura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at