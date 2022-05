C Uyemura hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

C Uyemura hat am 13.05.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,36 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 559,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 402,89 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,23 Prozent auf 72,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 576,50 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 69,30 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at