C Uyemura hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

C Uyemura hat am 08.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 232,51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte C Uyemura 115,43 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 19,98 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte C Uyemura 17,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at