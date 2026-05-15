C Uyemura legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

C Uyemura hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 160,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C Uyemura 195,73 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,82 Prozent auf 25,82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 864,57 JPY. Im Vorjahr hatte C Uyemura 872,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 91,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 83,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 905,53 JPY und einen Umsatz von 89,28 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at