C Uyemura öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

C Uyemura hat am 12.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 197,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 177,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,53 Prozent zurück. Hier wurden 20,66 Milliarden JPY gegenüber 22,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at