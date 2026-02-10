C Uyemura präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

C Uyemura hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 278,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 260,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat C Uyemura mit einem Umsatz von insgesamt 24,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

