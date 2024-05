C Uyemura präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

C Uyemura gab am 10.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 226,98 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte C Uyemura 100,36 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat C Uyemura im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 20,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 673,41 JPY. Im Vorjahr waren 636,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat C Uyemura im vergangenen Geschäftsjahr 80,26 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C Uyemura 85,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 610,90 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 78,00 Milliarden JPY belaufen.

