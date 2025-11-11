C Uyemura: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

C Uyemura hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 206,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 184,38 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat C Uyemura im vergangenen Quartal 21,59 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte C Uyemura 20,78 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at