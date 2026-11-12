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12.11.2026 06:31:28
C Uyemura: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
C Uyemura hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 263,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 206,95 JPY je Aktie erzielt worden.
C Uyemura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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