C V D Equipment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

C V D Equipment hat am 13.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat C V D Equipment 4,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at