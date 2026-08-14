C V D Equipment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

C V D Equipment hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

C V D Equipment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C V D Equipment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 5,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at