C V D Equipment zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

C V D Equipment stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte C V D Equipment 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,4 Millionen USD – eine Minderung von 9,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at